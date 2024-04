Sassuolo-Milan, Ballardini: “Partita importante, ce la possiamo giocare. Out Castillejo e Pedersen”

Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Sassuolo-Milan, che mette in palio punti cruciali per la salvezza per i neroverdi: “Sicuramente è una partita importante, ma non parlerei di svolta. Siamo consapevoli che ci aspetta una gara complicata perché nel Milan anche chi gioca meno è pur sempre un giocatore da Milan. A mio avviso, però, se i ragazzi disputano una buona gara ce la possiamo giocare. Non nascondo che sia un vantaggio affrontare squadre che hanno tre partite in una settimana, ma big come il Milan hanno 26-27 bravi. Loro faranno la loro gara e noi la nostra. Non esistono partite semplici. Abbiamo fiducia perché abbiamo una società forte alle spalle, una squadra giovane, seria, che si impegna al massimo e con grandi capacità – ha proseguito Ballardini – I tifosi hanno chiesto alla squadra di mettercela tutta fino alla fine. Pretendono massimo impegno e serietà, dicendo quanto amano questi colori“.

Il tecnico dei neroverdi ha poi aggiunto: “Contro la Salernitana meritavamo di vincere, ma non siamo stati abbastanza bravi. Non è stata una decisione arbitrale sbagliata a causare il pareggio, siamo noi che dovevamo fare meglio. I tanti punti persi da situazioni di vantaggio sono un limite. Dobbiamo fare un passo in avanti per quanto riguarda l’attenzione e la capacità di leggere determinati momenti della partita. Rinnovo in caso di salvezza? E’ l’ultimo dei miei pensieri“. Infine, sui singoli: “Laurienté ha giocato bene a Salerno, ma dobbiamo crescere tutti e fare meglio nella qualità del gioco, specialmente negli ultimi metri di campo e nella finalizzazione. Oltre a Berardi non saranno convocati neanche Castillejo, che ha un dolore al ginocchio, e Pedersen, che ha problemi alla schiena“.