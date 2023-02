Probabili formazioni Atalanta-Lecce: ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 19 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Obiettivi diversi per le due squadre, ma con la stessa voglia di ottenere il massimo. Gasperini insegue un piazzamento Champions, Baroni vuole avvicinarsi alla salvezza aritmetica.

ATALANTA – Maehle torna dalla squalifica e si prende il posto di Ruggeri. Boga agirà alle spalle di Lookman e Hojlund. De Roon e Koopmeiners in mediana. Muriel anche torna dal turno di stop del giudice sportivo, ma per lui solo panchina.

LECCE – Da valutare Maleh. A centrocampo si va però verso la conferma di Blin con Hjulmand e Gonzalez. Colombo agirà al centro dell’attacco con Di Francesco e Strefezza ai suoi lati.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Soppy, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Højlund.

Ballottaggi: Hojlund 65% – Zapata 35%

Indisponibili: Palomino, Pasalic.

Squalificati: Scalvini, De Roon, Hateboer

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Di Francesco 65% – Banda 35%, Gallo 60% – Pezzella 40%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic, Maleh.

Squalificati: –