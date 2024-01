Probabili formazioni Fiorentina-Bologna: quarti di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 9 gennaio 2024 nella cornice dello stadio Franchi. Sfida tra Vincenzo Italiano e Thiago Motta, con quest’ultimo che spera di ritrovare la miglior versione della sua squadra dopo aver collezionato un punto in due partite in campionato. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo insieme. Poco turn over e tanta voglia di regalarsi una semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina sogna un’altra finale. Il Bologna per regalarsi una semifinale che non vive dal 1999. Ecco le scelte dei due allenatori.

FIORENTINA – Nzola pronto a guidare l’attacco. Ikone, Bonaventura e Brekalo a supporto. Maxime Lopez cerca posto in mediana al posto di Arthur. Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa.

BOLOGNA – Ferguson, squalificato nell’ultimo turno di campionato, si riprende il posto sulla trequarti. Con lui Orsolini e Saelemaekers, alle spalle di Zirkzee. Freuler e Moro.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Nico Gonzalez, Sottil

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Soumaoro, Karlsson, Ndoye

Squalificati: –