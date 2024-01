Lega Serie A, deliberata l’assegnazione dei diritti tv in India e nel subcontinente indiano per 4 stagioni

C’è anche l’assegnazione dei diritti della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in India tra i temi all’ordine del giorno che sono stati discussi quest’oggi nella prima Assemblea delle Società della Lega Serie A del 2024. “I club – si legge all’interno della nota diramata al termine dei lavori – hanno inoltre deliberato l’assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in India e nel subcontinente indiano per quattro stagioni, registrando negli stessi territori un incremento significativo rispetto ai precedenti accordi”.