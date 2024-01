Lazio, Isaksen e Zaccagni in dubbio. Luis Alberto in gruppo

La vittoria sull’Udinese ha riportato la Lazio in piena lotta Champions, ma adesso all’orizzonte c’è la Coppa Italia che mette tra la semifinale e la squadra biancoceleste i rivali di sempre, la Roma, in una stracittadina dall’importanza capitale per la truppa laziale. Proprio per l’importanza del match, Sarri spera di recuperare uno dei suoi uomini chiave, quel Luis Alberto che, nell’allenamento odierno, si è rivisto in gruppo. Ricevuto l’ok dallo staff medico, lo spagnolo ha svolto anche un lavoro atletico a fine seduta per cercare di ritornare in forma il prima possibile. Nuove valutazioni saranno nella rifinitura di domani ma i segnali sono comunque incoraggianti. Assenti, invece, sia Isaksen che Zaccagni usciti malconci dalla trasferta in terra friulana e in dubbio per il derby, ma entrambi dovrebbero rientrare nei convocati anche, se ad oggi, le chance di scendere in campo da titolari sono minori rispetto a quelle di vederli accomodare in panchina.