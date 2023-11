Highlights Fiorenzuola-Mantova 2-3: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e i gol di Fiorenzuola-Mantova 2-3, match del girone A di Serie C. Nei primi 35′ la squadra di Possanzini segna tre gol: prima con Galuppini, poi Giacomelli e Brignani. Poi c’è la reazione dei padroni di casa che accorcia le distanze con Potop e si porta a -1 con Alberti. Nel finale il tentativo di assedio non porta al pareggio e il Mantova si gode l’ennesima vittoria di questo avvio di stagione che la vede in vetta a 32 punti in classifica.