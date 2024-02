Probabili formazioni Feyenoord-Roma: andata spareggio Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma, match di andata dello spareggio di Europa League 2023/2024. Al De Kuip, giovedì 15 febbraio alle 18:45, il primo atto di un doppio confronto che è ormai quasi un classico europeo. Oltre al precedente del 2015, le due squadre si sono già sfidate in finale di Conference League a Tirana e nel quarto di finale di Europa League della scorsa edizione. La Roma spera in un’altra vittoria e punta a collezionare un risultato positivo a Rotterdam, prima del match di ritorno nella bolgia dell’Olimpico. Ecco le possibili scelte di Arne Slot e Daniele De Rossi.

FEYENOORD – Ai box e da valutare Justin Bijlow, Thomas van den Belt e Gjivai Zechiël. Trauner invece dovrebbe essere fuori, mentre Timber (reduce da una commozione cerebrale la scorsa settimana) dovrebbe tornare disponibile. Gimenez al centro dell’attacco nel 4-2-3-1.

ROMA – Daniele De Rossi schiera il 4-3-3. Ndicka torna a disposizione ed è in ballottaggio con Llorente. Karsdorp, Mancini e Angelino dovrebbero completare la difesa. Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo. Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente d’attacco. Panchina per Bove, così come per Azmoun, Smalling e Sanches. Huijsen e Kristensen fuori dalla lista Uefa.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Jahanbakhsh, Stengs, Paixao; Gimenez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bijlow, Trauner, van den Belt, Zechiel

Squalificati:

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Angelino 55% – Spinazzola 45%

Indisponibili: Abraham, Kristensen (fuori dalla lista Uefa), Huijsen (fuori dalla lista Uefa)

Squalificati: –