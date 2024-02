Lazio, Tare: “Legame ancora molto forte. Con Lotito nessuna divergenza, avevo bisogno di una pausa”

A pochi mesi dal suo addio alla Lazio, l’ex direttore sportivo Igli Tare ha rilasciato un’intervista a ‘Ran’ mentre i biancocelesti si preparano a sfida il Bayern Monaco. “Il mio legame è ancora molto forte. Tifo ancora per la Lazio e tengo le dita incrociate per loro contro il Bayern. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in questi anni, perché ricordo ancora esattamente in che stato si trovava la Lazio quando abbiamo iniziato a lavorare insieme”, ammette. Il dirigente poi torna sul suo rapporto con il patron Claudio Lotito: “Nessuna divergenza, avevo avvisato con anticipo il presidente che sarebbe stata la mia ultima stagione perché dopo 15 anni intensi avevo bisogno di una pausa”.

La Lazio torna ad affrontare il Bayern a distanza di tre anni dall’edizione 2021 della Champions: “Ora la squadra è più matura ed è molto più avanti rispetto a quell’anno. Ci sono tanti giocatori esperti, da Romagnoli, a Pedro, passando per Felipe Anderson, Luis Alberto e Vecino. La difesa è molto ben organizzata, mentre il problema è l’attacco, perché finora ha segnato solo 23 gol in campionato e questo è molto strano per una rosa che gioca in modo molto offensivo con Sarri”. E sul futuro: “Tutto è possibile, ho già avuto richieste, ma avevo bisogno di qualche mese di pausa”.