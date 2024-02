Probabili formazioni Milan-Rennes: andata spareggio Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Rennes, match di andata dello spareggio di Europa League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 15 febbraio nella cornice di un San Siro che proverà a spingere i rossoneri verso un risultato positivo. La squadra di Stefano Pioli vuole indirizzare il discorso qualificazione sin da questa partita. Spazio quindi ai titolarissimi e turn over limitato al minimo. Pioli non vuole passi falsi e di fronte c’è un avversario da non sottovalutare. Nell’ultimo periodo il Rennes è tornato a collezionare risultati utili e vuol far bene anche in Europa.

MILAN – Reijnders si riprende il centrocampo dopo la squalifica col Napoli. Calabria infortunato e allora spazio a Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez in difesa. Thiaw a disposizione. Okafor potrebbe partire dal 1′ in attacco. Pulisic, Loftus Cheek e Leao a supporto, con Chukwuese primo cambio.

RENNES – La squadra francese gioca con un 4-4-2 e il dubbio principale riguarda gli uomini di maggior talento: Gouiri o la stellina classe 2005 Doue? Il primo è favorito. Kalimuendo e Terrier in attacco.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor

Ballottaggi: Okafor 55% – Giroud 45%

Indisponibili: Tomori, Kalulu, Pobega, Calabria (in dubbio)

Squalificati: –

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo

Ballottaggi: Gouiri 55% – D. Doue 45%

Indisponibili: –

Squalificati: