Milan-Napoli, incredibile errore Kvaratskhelia a porta vuota: Krunic salva dopo il disastro (VIDEO)

di Giorgio Billone 38

Incredibile occasione dopo un minuto in Milan-Napoli con Kvaratskhelia che calcia a porta vuota da un metro ma trova la murata clamorosa di Krunic che salva i suoi dopo un immane disastro da parte della difesa rossonera, prima con Maignan, quindi con la follia dello stesso centrocampista bosniaco che regala di fatto l’occasione per poi salvare. In alto ecco il video dell’occasione da gol degli azzurri.