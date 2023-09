Probabili formazioni Empoli-Inter: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Inter, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani si sfidano la capolista e l’ultima della classe, reduci da due momenti radicalmente opposti. La squadra toscana ha preso 7 gol all’Olimpico con la Roma ed è ferma a zero punti, zero gol fatti con dodici gol subiti. Numeri disastrosi, a maggior ragione se comparati a quelli dell’Inter, prima a punteggio pieno con tanto di 5-1 inflitto al Milan nel derby. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con le parole dei protagonisti, gli approfondimenti e naturalmente il focus sulle possibili scelte dei due allenatori.

EMPOLI – Esonerato Zanetti, ritorna Andreazzoli e si torna al modulo storico: il 4-3-1-2. Baldanzi pronto dietro Cambiaghi e Caputo. Fazzini, Marin e Maleh a centrocampo.

INTER – Spazio al turn over. Asllani cerca conferme in regia. Frattesi vuole spazio. Thuram e Lautaro potrebbero essere confermati. A sinistra Carlos Augusto può spuntarla.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo

Ballottaggi: Caputo 65% – Destro 35%,

Indisponibili: Caprile

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Asllani 60% – Mkhitaryan 40%; Darmian 55% – Pavard 45%; Dimarco 60% – C. Augusto 40%

Indisponibili: Calhanoglu; De Vrij

Squalificati: –