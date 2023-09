Probabili formazioni Bologna-Napoli: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio in programma alle 18:00 di domenica 24 settembre nella cornice del Dall’Ara. Impegno difficile per gli uomini di Rudi Garcia reduci dai passi falsi in campionato contro Lazio e Genoa. Per gli uomini di Thiago Motta fin qui una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con le parole dei protagonisti, gli approfondimenti e naturalmente il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Rudi Garcia. Ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA – Spazio al classico 4-2-3-1 con Ferguson alle spalle di Zirkzee, mentre Ndoye (in vantaggio su Orsolini) e Karlsson agiranno sulle fasce. Freuler e Moro titolarissimi a centrocampo. Out Saelemaekers.

NAPOLI – Politano favorito su Raspadori e Lindstrom. Osimhen e Kvatatskhelia intoccabili. In difesa toccherà di nuovo a Juan Jesus. Il nuovo acquisto Natan dovrà aspettare, ma il suo inserimento procede. Gollini da valutare.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

Ballottaggi: Ndoye 60% – Orsolini 40%; Moro 60% – Aebischer 40%

Indisponibili: Soumaoro, Saelemaekers

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Gollini (in dubbio), Rrahmani

Squalificati: –