Probabili formazioni Empoli-Genoa: ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa, match della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di sabato 3 febbraio nella cornice dello stadio Castellani. Quattro punti in due partite per i toscani guidati da Davide Nicola. L’allenatore, ex della partita, ha rigenerato Zurkowski e compagni e ora non vuole fermarsi. Di fronte c’è una neopromossa e una squadra che cerca altri punti cruciali in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con focus e aggiornamenti nel corso della settimana a proposito delle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Alberto Gilardino.

EMPOLI – Baldanzi ha segnato contro la Juventus, ma (aspettando novità sul mercato) dovrebbe rimanere fuori dall’11 di partenza. Cerri e Cambiaghi confermati in attacco. Bereszynski e Gyasi sulle due fasce.

GENOA – Badelj e Frendrup tornano dalla squalifica e si riprendono il posto da titolari a centrocampo. Non cambia il reparto offensivo: Malinovskyi a supporto di Retegui e Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa

Empoli (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni, Ebuehi, Destro, Caputo, Baldanzi (in dubbio)

Squalificati: –

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Badelj, Frendrup, Vasquez; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson

Ballottaggi: Frendrup 55% – Thorsby 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –