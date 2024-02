Empoli-Genoa, Nicola: “Dobbiamo continuare a crescere nel lavoro. Baldanzi? Felici per lui”

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Genoa, match del 23° turno di Serie A 2023/2024: “I ragazzi si sono applicati bene e il merito degli ultimi risultati è loro. Mi stano regalando grandi gioie e stanno rispettando le mie aspettative. Dobbiamo continuare a crescere nel lavoro. Per quanto mi riguarda, sono allineato all’idea di mercato virtuoso dell’Empoli, che punta a far nascere nuovi talenti o rilanciare grandi giocatori. L’idea era quella di muoversi il meno possibile perché credo nei ragazzi che ho a disposizione“.

Nicola ha poi parlato degli avversari: “Il Genoa gioca un calcio organizzato, pratico e veloce che si basa sulla qualità dei singoli. E’ una squadra molto abile a ripartire e credo che mister Gilardino abbia fatto un ottimo lavoro. Non è un caso che abbiano tutti questi punti“. Per il tecnico toscano sarà inoltre una gara speciale in quanto ha un trascorso al Grifone: “Il passato da calciatore fatico a ricordarlo, mentre nel 2020 abbiamo raggiunto un grande risultato. Adesso però mi dedico al 100% all’Empoli e, con il massimo rispetto per il Genoa, l’emozione è rivolta esclusivamente alla mia squadra“.

Infine, Nicola ha parlato dei singoli: “Kovalenko è un giocatore universale, ma è reduce da un infortunio e deve ritrovare la sicurezza mentale. Destro so bene che persona è, deve farsi trovare pronto. Cancellieri ha grandi qualità e crediamo in lui. Baldanzi? E’ un ottimo giocatore e soprattutto un ragazzo di grandi valori, perciò non possiamo che essere contenti per lui. Ha una ghiotta opportunità, è normale che abbia spiccato il volo“.