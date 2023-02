Probabili formazioni Cremonese-Roma: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di martedì 28 febbraio nella cornice dello stadio Zini, con diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e l’eventuale moviola. Con il pareggio contro il Torino, la Cremonese ha eguagliato la striscia senza successi più lunga mai registrata da una squadra di Serie A. Agli uomini di Mourinho il compito di prolungarla, per conquistare tre punti cruciali in chiave Champions. In compenso, Andrea Belotti sta vivendo il suo digiuno da gol più lungo in carriera in Serie A. Il Gallo cerca posto.

CREMONESE – Tsadjout e Okereke dovrebbero agire in attacco. Vasquez torna dalla squalifica e giocherà titolare in difesa. Benassi, Meitè e Pickel a centrocampo.

ROMA – Squalificato Smalling, Mourinho deve scegliere tra Kumbulla e Diego Llorente. Possibile chance dal 1′ per Wijnaldum, mentre Dybala e Abraham dovranno essere valutati. Si scalda Belotti come prima alternativa.

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Pickel; Tsadjout, Okereke

Ballottaggi: Benassi 60% – Castagnetti 40%

Indisponibili: Quagliata, Dessers, Buonaiuto

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Ballottaggi: Kumbulla 55% – Llorente 45%; Wijnaldum 55% – Bove 45%

Indisponibili: Darboe

Squalificati: Smalling