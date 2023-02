Ronaldinho in Kings League, ma rifiuta lo shootout: “Non voglio correre”

Ronaldinho protagonista in Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Pique. L’ex attaccante brasiliano ha fatto il suo debutto domenica sera con la squadra Porcinos FC, il team dello streamer Ibai Llanos, contro i Pio FC. Fascia di capitano al braccio, numero 10 sulla schiena e lunga standing ovation della Cupra Arena per l’ex Barcellona che ha catturato l’attenzione mediatica. Sono stati ben 1,5 milioni di spettatori complessivi in streaming per una partita che si è conclusa ai rigori dopo lo 0-0 regolamentare. E per Ronaldinho, oltre alle magie in campo, spazio anche ad un curioso siparietto con l’arbitro prima dei calci di rigore. Il direttore di gara, infatti, ha spiegato il regolamento che prevede degli shootout uno contro uno. “Non ho intenzione di correre, fallo fare a qualcun altro”, ha detto l’ex pallone d’oro che si è rifiutato di calciare i rigori.