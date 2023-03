Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine grigiorossa, dopo l’amara sconfitta incassata nel finale contro il Sassuolo, tornano in campo allo stadio Zini per cercare preziosi punti che possano permetterle di riaprire la lotta salvezza. La squadra viola, invece, reduce dall’importante affermazione sul Milan, vogliono dare seguito ai risultati per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Vincenzo Italiano.

CREMONESE – Mister Ballardini dovrebbe confermare in attacco Tsadjout insieme a Dessers ed Okereke. In difesa c’è il ballottaggio tra Chiriches e Bianchetti.

FIORENTINA – Tanti dubbi per Italiano dopo gli impegni europei: Cabral e Gonzalez sono rispettivamente favoriti su Jovic ed Ikoné. Barak dovrebbe restare ancora in panchina a favore di Bonaventura.

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke.

Ballottaggi: Chiriches 65% – Bianchetti 35%, Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Aiwu.

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Bonaventura 65% – Barak 35%, Gonzalez 55% – Ikoné 45%, Cabral 55% – Jovic 45%.

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: –