Liga 2022/2023, Real Madrid ok in rimonta: Espanyol battuto 3-1

Vittoria in rimonta per il Real Madrid nella venticinquesima giornata della Liga 2022/2023. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno infatti battuto 3-1 l’Espanyol al Bernabeu, portandosi almeno per qualche ora a -6 dal Barcellona capolista in attesa dell’impegno di blaugrana in casa dell’Athletic Bilbao. La partita era iniziata nel peggior modo possibile, con gli ospiti avanti al nono minuto con il gol di Joselu provocato da una brutta palla persa in uscita da Tchouameni. Ancora una volta a rimettere le cose a posto ci pensa Vinicius, che al 23′ firma il pareggio con un gran gol: il colpo da biliardo dell’attaccante del Real trova l’angolino alla sinistra di Pacheco. Lo stesso Vinicius si divora il vantaggio alla mezz’ora, ma il 2-1 arriva prima dell’intervallo con il gol di Militao. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, il Bernabeu sussulta per la traversa di Rodrygo al 75′ ma il Real non riesce a chiudere la pratica pur senza rischiare praticamente nulla. Il 3-1 arriva in pieno recupero al 92′, con il gol di Asensio che in campo aperto non perdona.

