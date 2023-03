Probabili formazioni Roma-Sassuolo: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 12 marzo nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra di Mourinho vuole continuare la sua corsa Champions, ma deve fare i conti con le ambizioni dei ragazzi di Dionisi che sperano di approdare alla prima metà della classifica.

ROMA – Torna Ibanez, squalificato in Europa, ma Mourinho perde Cristante, fermato dal giudice sportivo. Wijnaldum è favorito su Bove per agire dal 1′ contro i neroverdi. Abraham in vantaggio su Belotti. Spinazzola in ballottaggio con Karsdorp.

SASSUOLO – Berardi torna dal 1′ dopo la squalifica. Defrel e Laurienté pronti nel tridente. Matheus Henrique favorito su Thostvedt, mentre Maxime Lopez dovrebbe guidare la squadra in cabina di regia. Erlic e Ruan i due difensori centrali.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

Ballottaggi: Wijnaldum 55% – Bove 45%; Spinazzola 55% – Karsdorp 45%

Indisponibili: Darboe, Pellegrini (in dubbio)

Squalificati: Cristante

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Thorstvedt 40%, Defrel 55% – Pinamonti 45%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: Toljan.

Squalificati: