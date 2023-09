Probabili formazioni Salernitana-Torino, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Torino, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Le due squadre granata si sfidano allo stadio Arechi, i padroni di casa sono ancora a secco di vittorie, mentre gli ospiti a quota quattro vogliono altri tre punti per risalire la china. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 18 settembre, diretta tv su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Sousa e Juric.

SALERNITANA – Pochi dubbi per Sousa, che reintegra Dia dopo la querelle di mercato e gli affida le chiavi dell’attacco, con Candreva e Kastanos che svarieranno alle sue spalle.

TORINO – Radonjic titolare dopo il gol al Genoa, con lui Tameze favorito su Karamoh visto l’infortunio di Vlasic, in avanti c’è Zapata a caccia del primo gol granata.

Le probabili formazioni di Salernitana-Torino

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Daniliuc

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Tameze, Radonjic; Zapata

Ballottaggi: Tameze 60% – Karamoh 40%

Indisponibili: Djidji, Sanabria, Vlasic

Squalificati: –