Probabili formazioni Napoli-Milan: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 29 ottobre nella cornice dello Stadio ‘Maradona’. La formazione campione d’Italia ospita una delle pretendenti al titolo. Dopo la sconfitta in dieci uomini contro la Juventus, il Milan cerca un successo importante sul campo della squadra di Garcia. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, oltre agli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti, moviola. Prima però ecco le possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

NAPOLI – Raspadori più di Simeone nel ruolo che non è ancora di Osimhen, ai box. Politano e Kvaratskhelia ai lati. Da valutare Anguissa, ma è pronto ancora Cajuste.

MILAN – Loftus Cheek il grande dubbio. Pioli lo aspetta, in alternativa c’è Musah. Tornano dallo stop del giudice sportivo Maignan e Theo Hernandez. Out per squalifica Thiaw.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori 55%-Simeone 45%; Mario Rui 55% – Olivera 45%

Indisponibili: Anguissa (in dubbio), Osimhen

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Adli 55% – Krunic 45%; Musah 55%-Loftus Cheek 45%

Indisponibili: Sportiello, Chukwueze, Bennacer, Okafor (in dubbio), Loftus Cheek (in dubbio)

Squalificati: Thiaw