Probabili formazioni Brighton-Roma: ritorno ottavi di finale Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Brighton-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Dopo il 4-0 dell’andata, la squadra di Daniele De Rossi punta a conservare l’ampio vantaggio costruito, sperando magari di collezionare qualche prezioso punto ranking. Roberto De Zerbi vuole una bella prova dai suoi ragazzi dopo la notte da incubo dell’Olimpico. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con i principali focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Due amici, pronti a sfidarsi di nuovo con qualche indicazione in più dopo il match dell’andata. Di seguito ecco i probabili protagonisti in campo.

BRIGHTON – Spazio al 4-2-3-1 per De Zerbi. Ansu Fati scalpita e potrebbe spuntarla su Enciso. Adingra – il migliore dei suoi all’Olimpico – confermato. Ballottaggio tra Welbeck e Ferguson.

ROMA – Turn over? Difficile. Forse l’unico che può sperare in una maglia è Edoardo Bove, ma per il resto sarà la Roma migliore. Dybala può rifiatare, Lukaku e Zalewski nel tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Brighton-Roma

Brighton (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Hacke, Dunk, Igor; Gilmour, Gross; Fati, Buonanotte, Adingra; Welbeck

Ballottaggi: Welbeck 55% – Ferguson 45%; Fati 60% – Enciso 40%

Indisponibili: Milner, Mitoma, Joao Pedro

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Zalewski

Ballottaggi: El Shaarawy 60% – Zalewski 40%; Baldanzi 55% – Bove 45%

Indisponibili: Abraham, Huijsen (non in lista Uefa), Kristensen (non in lista Uefa)

Squalificati: –