Inter, Marotta: “Futuro Lautaro? Con calma. Zhang spero presto in Italia”

L’ad dell‘Inter Marotta parla ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid: “Lautaro Martinez? C’è la convinzione di entrambe le parti di continuare il rapporto, questo è di buon auspicio per il futuro. Lautaro è il nostro capitano, ame stare a milano e all’inter. Ma le cose si faranno con calma, adesso. Campionato e Champions sono due competizioni importanti e di alto livello, per cui cercheremo di massimizzare il risultato finale. Abbiamo una rosa di grande qualità e l’allenatore ha la possibilità di fare le sue scelte, che a Bologna gli hanno dato ragione. Sono giocatori che meriterebbero tutti di giocare. Mi sembra comunque che Inzaghi che stia utilizzando il turnover nel migliore dei modi. Un club blasonato come l’inter deve andare avanti il più possibile in qualsiasi competizione, stasera abbiamo un impegno difficile contro un avversario spigoloso. Ma la squadra è pronta, possiamo fare una bella partita”. Su una nuova visita del presidente Zhang in Italia: “Non so dare una risposta, spero prestissimo. Ci confrontiamo in videoconference spessissimo, speriamo di averlo con noi al più presto perché vive il suo ruolo con grande coinvolgimento ed emozione”.