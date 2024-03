Atalanta-Sporting, tutto pronto per il ritorno degli ottavi. Amorim: “Dobbiamo vincere, ma faremo turnover”

Photo LiveMedia/Joao Rico/DPPI , Portugal, August 27, 2022, Portuguese football Primeira Liga match FOOTBALL - PORTUGUESE CHAMP - SPORTING CP v CHAVES Image shows: Coach Ruben Amorim of Sporting CP during the Portuguese championship, Liga Bwin football match between Sporting CP and GD Chaves on August 27, 2022 at Jose Alvalade stadium in Lisbon, Portugal LiveMedia - World Copyright

Tutto pronto per Atalanta-Sporting, ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Appuntamento per domani sera alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, dove dopo l’1-1 dell’andata a Lisbona gli uomini di Gasperini cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare il pass per i quarti di finale. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei lusitani, Ruben Amorim: “Dobbiamo vincere, siamo in forma e sarà una partita decisiva contro una squadra forte nei duelli – spiega l’allenatore dello Sporting – Abbiamo già dimostrato quello che sappiamo fare, servirà un approccio simile all’andata e siamo pronti a dare tutto.”

Allo stesso tempo però Amorim ammette quali sono le priorità dei suoi in questa stagione: “Faremo turnover, il campionato è al primo posto ma non vogliamo pensarci troppo. Dobbiamo gestire bene tutti gli impegni, non vogliamo rischiare infortuni. Affrontiamo una squadra che ha tanti giocatori internazionali, hanno sia quantità che qualità. Gyokeres titolare? Faremo delle scelte, pensando alla partita e a quanto potrà restare in campo.”