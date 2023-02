Tra le intercettazioni all’interno dell’inchiesta Prisma riportate dal Corriere della Sera, spicca quella dell’ex direttore finanziario della Juventus Mario Re, che cita l’ex centrocampista Arthur: “Pensa uno come Arthur, che hai pagato 75 milioni pur di fare la plusvalenza Pjanic. Cioè, era palese che uno come lui non valesse quella cifra lì“.