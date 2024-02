Probabili formazioni Bologna-Fiorentina: recupero ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina, match di recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Alle 19:00 di mercoledì 14 febbraio le due squadre scenderanno in campo per un big match d’alta classifica, con il sogno Champions sempre vivo. Un derby dell’Appennino che ha una posta in palio altissima, tra due allenatori sempre più nel mirino delle big. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Grande attesa quindi per il fischio d’inizio di una sfida che ridisegnerà i piani alti della classifica di Serie A. Si tratta del primo recupero della ventunesima giornata. Bologna e Fiorentina non vogliono sbagliare.

BOLOGNA – Ndoye titolare. Ferguson e Saelemaekers pronti ad agire alle spalle di Zirkzee. Aebischer ha scontato il turno di squalifica e farà coppia con Freuler. Beukema e Calafiori confermati al centro della difesa, quest’ultimo però accusa un problema al ginocchio.

FIORENTINA – Altre prove di convivenza tra Belotti e Beltran. Spazio al 4-2-3-1 super offensivo con Ikone e Gonzalez sulle fasce. Mandragora e Duncan chiamati ad una prestazione di sacrificio in copertura.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi:

Indisponibili: Soumaoro, Calafiori (in dubbio)

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Gonzalez; Belotti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Castrovilli, Christensen

Squalificati: Martinez Quarta