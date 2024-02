Corrado Barazzutti scrive ai circoli e conferma la candidatura alla presidenza della Federtennis

Corrado Barazzutti ha confermato ciò che aveva già annunciato nel corso delle ultime Atp Finals di Torino e scrivendo ai circoli d’Italia ha manifestato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della federazione italiana tennis e padel. Lo ha appreso l’Ansa, che ha sottolineato come la comunicazione dell’ex tennista azzurro, vincitore della Coppa Davis del ’76 e poi capitano azzurro per diversi anni, secondo quanto riferito dalla stessa Federtennis non sarebbe stata inviata all’attuale presidente Binaghi e a nessun membro della FITP.