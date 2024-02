Wta Doha 2024, programma e ordine di gioco mercoledì 14 febbraio

L’ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Doha 2024, in programma sul cemento della capitale del Qatar, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 14 febbraio. Si giocano gli otto incontri degli ottavi di finale, con la numero uno del mondo Iga Swiatek che asffronta la russa Alexandrova e intende proseguire il suo ruolino di marcia in quel di Doha. Ma ad aprire il programma sarà l’ultima finalista degli Australian Open, Zheng Qinwen, contro la canadese Fernandez. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli incontri previsi.

PROGRAMMA MERCOLEDI 14 FEBBRAIO

CENTRE COURT

Ore 13:30 – (5) Zheng vs Fernandez

A seguire – Tsurenko vs Martic o Osaka

A seguire – (1) Swiatek vs (14) Alexandrova

A seguire – Azarenka vs (8) Ostapenko

GRANDSTAND 1

Ore 12:00 – (6) Vondrousova vs Pavlyuchenkova

A seguire – Pliskova vs Noskova

A seguire – (16) Navarro vs (3) Rybakina o Zhu

GRANDSTAND 2

Ore 13:00 – Collins vs Siniakova