Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid, match della sesta giornata della Champions League 2024/2025. La partita si giocherà martedì 10 dicembre alle ore 21 a Gewiss Stadium e sarà visibile in esclusiva su Sky sport. Partita di altissimo livello per la Dea, che nel giro di pochi mesi affronta per la seconda volta i blancos: in Supercoppa Europea erano altri tempi, ora la distanza si è accorciata e il popolo bergamasco sogna. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Carlo Ancelotti.

ATALANTA – De Ketelaere, Lookman e Retegui dal 1′ in un big match, Gasperini riflette sul tridente pesante contro una squadra così forte. In caso contrario, l’inserimento è quello di Pasalic. Out Cuadrado e Zappacosta.

REAL MADRID – Mbappé deve dare un segnale, Ancelotti lo schiera con Brahim Diaz e Bellingham nel tridente. Ancora out Vinicius. In dubbio Rodrygo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Ballottaggi: De Ketelaere 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Scamacca, Cuadrado, Zappacosta

Squalificati: –

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran García; Valverde, Modric, Camavinga; Bellingham, Brahim Diaz; Mbappé

Ballottaggi: –

Indisponibili: Carvajal, Alaba, Tchouameni, Militao, Rodrygo (in dubbio), Vinicius, Mendy

Squalificati: –