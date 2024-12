L’udienza del Manchester City per le 115 violazioni delle regole della Premier League si è conclusa oggi. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, la sentenza è attesa per il 2025. ‘Daily Mail’ riporta che le argomentazioni conclusive del caso sono state presentate venerdì scorso a una commissione indipendente. Il club si dichiara innocente, ma rischia di incorrere in gravi sanzioni in caso di colpevolezza. Tra le possibili pene c’è anche la retrocessione in Championship. Il City è accusato di 80 violazioni delle regole finanziarie tra il 2009 e il 2018 e altre 35 per non aver collaborato con un’indagine della Premier League. Le accuse sono state presentate a febbraio 2023, ma i tempi di attesa sono stati lunghi a causa dello svolgimento davanti a una commissione indipendente.