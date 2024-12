Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter, match della sesta giornata della Champions League 2024/2025. La partita si giocherà martedì 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena e sarà visibile in esclusiva su Sky sport. I nerazzurri cercano una vittoria per avvicinarsi ulteriormente al pass aritmetico per gli ottavi di finale, i tedeschi hanno bisogno di punti per certificare la qualificazione. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Xabi Alonso e Simone Inzaghi.

BAYER LEVERKUSEN – Tella, Terrier e Wirtz davanti. Schick e Boniface out. Sulle corsie esterne Frimpong e Grimaldo.

INTER – Zielinski spera ma Mkhitaryan è favorito, davanti confermati Lautaro e Thuram. Out Pavard, prova a recuperare Acerbi.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapie, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Tella, Wirtz, Terrier

Ballottaggi: –

Indisponibili: Hofmann, Adli, Boniface

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45%, Mkhitaryan 55% – Zielinski 45%

Indisponibili: Pavard, Acerbi (in dubbio)

Squalificati: –