Probabili formazioni Atalanta-Rakow: prima giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Rakow, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium la squadra bergamasca di Gian Piero Gasperini cerca i tre punti casalinghi per aprire al meglio il gruppo D, che vede al suo interno anche lo Sporting Lisbona e lo Sturm Graz. Un raggruppamento di livello alto e non c’è margine d’errore con il Rakow che, salvo sorprese, sembra essere la squadra meno attrezzata del girone. Possibili cambi di formazione dopo la trasferta di Firenze in campionato. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LE SCELTE – Possibile spazio alla coppia Muriel-Lookman con De Ketelaere alle loro spalle e Koopmeiners a riposo. Cerca spazio Bakker, Ruggeri può partire dalla panchina. In difesa toccherà a Toloi, Scalvini e Kolasinac. Tra i pali possibile chance per Carnesecchi. Il Rakow sfoggia un 3-4-3 come modulo di base. Tra i pali c’è Vladan Kovacevic, uno dei portieri europei in ascesa. Qualche settimana fa è stato anche accostato alla Fiorentina.

Le probabili formazioni di Atalanta-Rakow

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Muriel

Ballottaggi: De Ketelaere 60% – Pasalic 40%; Muriel 60% – Scamacca 40%

Indisponibili: Hateboer, El Bilal Tourè

Squalificati: –

Rakow (3-4-3): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki, Cebula