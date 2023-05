Probabili formazioni Atalanta-Monza: trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza, match della trentottesima e ultima giornaata di Serie A 2022/2023. Le due squadre cercano l’Europa e si contendono i tre punti nell’ultimo turno di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Palladino contro Gasperini. L’allievo fa visita al maestro. Quali saranno le scelte dei due allenatori? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

ATALANTA – Lookman e Hojlund in attacco, Muriel però scalpita per un posto. Zappacosta e Maehle sulle due corsie laterali. Toloi, Scalvini e Djimsiti i tre in difesa.

MONZA – Caldirola torna dalla squalifica ed è in vantaggio su Marlon. Petagna in attacco con Colpani e Caprari a supporto. Mota pronto dalla panchina. Sensi e l’ex Pessina a centrocampo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund.

Ballottaggi: Hojlund 55% – Muriel 45%

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Palomino, Vorlicky, Boga, Soppy, Zapata

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Petagna

Ballottaggi: Colpani 60% – Mota 40%

Indisponibili: –

Squalificati: Donati