La promessa di Noel Gallagher: “Se il City batte l’Inter divento il maggiordomo di Guardiola”

Intervistato dalla BBC, il tifoso più famoso del Manchester City, l’ex Oasis Noel Gallagher, si è scatenato parlando della finale di Champions contro l’Inter di sabato prossimo, come riporta Cope: “Se Guardiola vince la Champions, giuro, gli farò da maggiordomo per cinque anni. Farò qualsiasi cosa mi dirà, se viene a casa mia e dice che non gli piace il mio arredamento vorrà dire che lo cambierò completamente. Tutto”.