Probabili formazioni Udinese-Juventus, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Termina il campionato di entrambe, c’è ancora qualche residuo obiettivo per cui lottare e così tre punti importanti in palio alla Dacia Arena. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato per domenica 4 giugno. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori, Sottil e Allegri, per questo ultimo incontro stagionale.

QUI UDINESE – Torna Udogie dalla squalifica, in avanti ballottaggio tra Thauvin e Nestorovski per affiancare il rientrante Beto. Squalificati Bijol e Zeegelar.

QUI JUVENTUS – Milik e Di Maria a far coppia dal primo minuto, Miretti inserito in mezzo al campo. In difesa Gatti con Rugani, infortunio per Bremer.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Masina, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Beto.

Ballottaggi: Nestorovski 55% – Thauvin 45% 45%

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Ehizibue.

Squalificati: Bijol, Zeegelaar

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria

Ballottaggi: –

Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Bonucci, Pogba, Fagioli, Bremer.

Squalificati: –