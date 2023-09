Highlights e gol Carrarese-Fermana 3-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 85

La Carrarese si impone per 3-0 sulla Fermana nella prima giornata di Serie C 2023/24. Dopo la rete di Capello al 40esimo, è l’autogol di Calderoni a portare il match su un doppio allungo, per i padroni di casa. A mettere il sigillo sul risultato ci pensa poi Palmieri al 62esimo. Reti inviolate per gli ospiti che firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito il video con gli highligths del match.