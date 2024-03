Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina, ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine nerazzurra non vuole mollare il sogno di tornare in Champions League e per questo motivo ha bisogno di portare a casa una vittoria. La squadra viola, dal suo canto, spera di fare il colpo in trasferta per restare in corsa per un importante piazzamento europeo. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 17 marzo nella cornice del Gewiss Stadium e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatore Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.

ATALANTA – Nella squadra nerazzurra torna Holm dalla squalifica, ma potrebbe partire dalla panchina. In attacco ballottaggio tra Miranchuk e Lookman per affiancare De Ketelaere, ma occhio a Scamacca; sulla trequarti Koopmeiners.

FIORENTINA – Italiano ritrova Beltran, che torna dopo aver scontato il turno di squalifica. L’argentino è pronto a tornare titolare insieme a Gonzalez, Sottil e Belotti. Questa volta è Bonaventura il calciatore fermato per una giornata dal giudice sportivo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere

Ballottaggi: Miranchuk 55% – Lookman 45%;

Indisponibili: Rossi

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Christensen

Squalificati: Bonvantura.