Probabili formazioni Inter-Napoli: ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 17 marzo nella cornice dello stadio San Siro. Un big match che sembra un passaggio di consegne. La squadra campione in carica abdica e lo farà con ogni probabilità nei confronti dei nerazzurri di Simone Inzaghi, sempre più primi in classifica. Le due squadre vengono dalle fatiche di Champions League e c’è voglia di rituffarsi bene sul campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito a questo link i diffidati delle due squadre.

INTER – Un dubbio per Simone Inzaghi: Frattesi scalpita e potrebbe far rifiatare una mezzala. In attacco tocca a Lautaro e Thuram. Sulle fasce c’è Dumfries come candidato a destra. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa.

NAPOLI – Zielinski si riprende il posto a centrocampo. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente del 4-3-3 di Francesco Calzona. Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram

Ballottaggi: Frattesi 55% – Barella 45%

Indisponibili: Cuadrado, Arnautovic, Carlos Augusto

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Zielinski 60% – Traore 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –