Ligue 1 2023/2024, il Nizza torna a vincere: Lens battuto 3-1. Bene anche lo Strasburgo

La ventiseiesima giornata della Ligue 1 2023/2024 ha visto andare in scena due anticipi in questo sabato 16 marzo, due scontri diretti con obiettivi molto diversi ma risultati molto simili. Ad aprire le danze è stata Nantes-Strasburgo 1-3, sfida tra due squadre in lotta per non retrocedere. Vittoria esterna davvero pesante quella dello Strasburgo, che passa in vantaggio con Gameiro al 3′ e subisce il pari di Comert nel finale di primo tempo prima di poter esultare con la doppietta nella ripresa di Emegha. Con questo risultato gli ospiti provano a farsi strada in una zona bassa della classifica che rimane comunque molto corta: lo Strasburgo sale infatti a quota 29 punti, a +4 sul Nantes che rimane terzultimo almeno per il momento. Tutto può ancora succedere, visto che dall’undicesimo al diciassettesimo posto si trovano sette squadre racchiuse in sei punti.

La serata è poi proseguita con uno scontro diretto per la zona Champions ed Europa League. Altra vittoria esterna per 3-1, ma stavolta per il Nizza che esce da un periodo di profonda crisi battendo il Lens e superandolo in classifica riportandosi al quarto posto provvisorio. Gli uomini del tecnico Francesco Farioli, reduci dall’eliminazione in Coppa di Francia contro il Psg, si esaltano con la doppietta di Moffi e il gol di Kephren Thuram. A ben poco serve la rete nel finale di Wahi a un Lens che si ferma dopo le due vittorie negli ultimi due turni di campionato.