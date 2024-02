Probabili formazioni Empoli-Cagliari, ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita andrà in scena domenica 3 marzo alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La formazione toscana, dopo aver recuperato diversi punti, vuole provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione conquistando un altro successo tra le mura amiche. La compagine rossoblù, dal suo canto, ha intenzione di tentare il colpaccio esterno per alimentare le proprie speranze di salvezza. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Claudio Ranieri. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Ecco i probabili protagonisti di questa sfida.

EMPOLI – Nicola ritrova Gyasi, che torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. Niang scalpita per una maglia da titolare, ma Cerri resta in vantaggio per affiancare Cambiaghi.

CAGLIARI – Ranieri dovrebbe confermare in attacco Luvumbo e Lapadula, con Petagna pronto a subentrare dalla panchina. In difesa, davanti a Scuffet, spazio a Zappa, Mina, Dossena ed Augello.

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Marin, Maleh, Gyasi; Cerri, Cambiaghi

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%; Cerri 55% – Niang 45%

Indisponibili: Ebuehi, Grassi

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula

Ballottaggi: Lapadula 60% – Petagna 40%.

Indisponibili: Mancosu, Shomurodov, Oristanio, Hatzidiakos.

Squalificati: –