Probabili formazioni Lazio-Juventus: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, big match della ventinovesima giornata di Serie A che sembra un esame di maturità per entrambe nell’ambito della corsa europea. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 8 aprile nella cornice dell’Olimpico. Grande attesa per questa sfida: i biancocelesti hanno la miglior difesa del campionato e a Monza hanno trovato altre certezze. La Juventus deve rincorrere. La gara potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana tutte le notizie e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Di seguito, ecco le informazioni sui possibili undici titolari.

LAZIO – Immobile dovrebbe rientrare dal 1′, anche se è difficile togliere un Pedro in grande forma. Il ballottaggio rimane, ma l’azzurro dovrebbe avere la meglio, magari non per tutti i 90′.

JUVENTUS – Kean è squalificato, Vlahovic e Di Maria agiranno in attacco. Cuadrado (favorito su De Sciglio) sulla destra, mentre Kostic a sinistra. Chiesa verso la panchina.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi: Cuadrado 55% – De Sciglio 45%

Indisponibili: Pogba

Squalificati: Kean

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –