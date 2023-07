Probabili formazioni Spagna-Ucraina, semifinale Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Spagna-Ucraina match valido come semifinale degli Europei Under 21 2023. Davvero discutibile la scelta dell’Uefa di far riaffrontare già in semifinale due squadre dello stesso girone, per evitare che ci fossero spostamenti al di fuori della Romania delle squadre dei gruppi B e D. In campo allora le giovani Furie Rosse, favoritissime per la vittoria finale, e i sorprendenti ucraini che hanno anche staccato – al pari degli iberici – il pass per Parigi. Ora però si punta dritto alla finale. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 5 luglio, diretta tv sulla Rai. Queste le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Spagna-Ucraina

Spagna (4-2-3-1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Riquelme; Ruiz.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Sych, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashcuck, Kryskiv, Sudakov; Viunnyk

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –