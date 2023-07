Lotito: “D’Amico ha fatto la storia della Lazio. E’ una grave perdita”

“Una grave perdita. E’ stata una persona che ha fatto la storia della Lazio, sempre nel cuore dei nostri tifosi e in questo momento di tristezza ho sentito l’obbligo di essere presente per testimoniare che la nostra storia non viene mai dispersa e dimenticata“. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, ricorda Vincenzo D’Amico, campione d’Italia con la squadra biancoceleste nella stagione 1973/74, fuori dalla chiesa Gran Madre di Dio dove si sono celebrati i funerali. “Stiamo predisponendo una serie di attività per vedere che tipo di iniziative intraprendere. Bandiere come lui? Io credo che oggi possano esserci ancora. Si tratta di impostare un atteggiamento nei confronti dei tesserati diverso da quello che è solo legato alla prestazione sportiva basata sulla remunerazione. Dobbiamo inculcare nella testa che devono essere portati avanti i valori dello sport, che prevedono l’attaccamento alla maglia e al proprio club per il quale combattono sul campo“, conclude Lotito.