Liga: prezzi fissi negli stadi per il settore ospite. Barcellona e Real Madrid non aderiscono

In Liga è arrivata la svolta che riguarda tutti i tifosi delle diverse squadre che parteciperanno al prossimo campionato della Spagna. Infatti, la federazione spagnola ha approvato una proposta di 14 club su 20 della Liga che hanno portato a fissare prezzi per il settore ospite di partite della prossima stagione.

La proposta, che prevede la cessione al club visitante di un minimo di 300 biglietti del settore ospite a 30 euro l’uno in tutte le partite che vedono coinvolti i 14 club aderenti all’accordo,, non è stata ratificata da tutti i club però. Infatti, Barcellona e Real Madrid appartengono a quei sei club che hanno deciso di non firmare la proposta. Le squadre che, invece, hanno abbracciato l’idea della Liga sono Almeria, Cadice, Siviglia, Betis, Valencia, Atletico Madrid, Girona, Maiorca, Celta, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Granada, Las Palmas e Alaves. Mancano Real Madrid e Barcellona, oltre a Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal e Osasuna.