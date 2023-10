Probabili formazioni Torino-Frosinone, Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 2 novembre nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La compagine granata lo scorso anno si è spinta fino ai quarti e in questa stagione vuole provare a fare addirittura meglio, mentre i gialloblù sognano il colpaccio in trasferta per accedere agli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti, ecco le possibili scelte dei due tecnici Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco.

TORINO – Mister Ivan Juric è sempre alle prese con l’emergenza in difesa e ha gli uomini contanti, mentre in attacco è ancora indisponibile Vlasic.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Reinier pronti nel tridente ciociaro. Rispetto al campionato torna a disposizione Mazzitelli, che sarà titolare in mezzo al campo insieme a Barrenechea.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri

Ballottaggi: –

Indisponibili: Djidji, Popa, Schuurs, Soppy, Zapata, Vlasic.

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulè, Cheddira, Reinier

Ballottaggi: Romagnoli 55% – Monterisi 45%

Indisponibili: Harroui, Gerli, Jorge, Kalaj.

Squalificati: –