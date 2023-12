Probabili formazioni Udinese-Lazio, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza, nella speranza di fare uno sgambetto ad una squadra di alta classifica. La compagine biancoceleste, dal suo canto, deve recuperare terreno dalle avversarie e non si può permettere altri passi falsi in questo cammino. Si parte alle ore 15:00 di domenica 7 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Gabriele Cioffi e Maurizio Sarri.

UDINESE – Zemura torna a disposizione di Gabriele Cioffi e si gioca una maglia da titolare sulla fascia. In attacco fiducia a Lucca con Pereyra alle sue spalle. Solo panchina per Success.

LAZIO – Vista l’assenza di Immobile, spazio a Zaccagni, Castellanos e Felipe Anderson nel tridente di Sarri. Fermo ai box anche Luis Alberto, Lazzari torna dalla squalifica e si riprende la fascia.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Bijol, Vivaldo, Deulofeu, Brenner, Semedo

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Pellegrini 55% – Hysaj 45%

Indisponibili: Immobile, Luis Alberto.

Squalificati: