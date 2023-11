Probabili formazioni Monza-Juventus: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Monza e Juventus apriranno il sipario della quattordicesima giornata di Serie A. Dopo i match rispettivamente contro Cagliari ed Inter, Palladino ed Allegri si sfideranno in quel del U Power Stadium. Lo scorso anno il match fu la primissima volta di Palladino su una panchina di Serie A e la prima vittoria del Monza nella passata stagione, mentre per la Juventus fu uno dei punti più bassi della stagione. Ora le ambizioni di entrambe le squadre sono diverse così come gli obiettivi. Queste le probabili del match.

QUI MONZA – Per la partitissima, attesissima in casa Monza, Palladino sembra optato a mandare in campo la formazione tipo con gli uomini migliori a detta sua che ha disposizione. Davanti Colombo coadiuvato dai colpi di Colpani.

QUI JUVENTUS – Locatelli sta meglio e a meno di sorprese sarà della partita vista la continua emergenza in mediana per Allegri. Davanti Chiesa con Kean, ma Vlahovic scalpita. In difesa torna Alex Sandro.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni A, Caldirola; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Colombo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Rugani; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.