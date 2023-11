Real Madrid-Napoli 4-2, Mazzarri con 38 di febbre: “Prima del 3-2 creato presupposti per vincere”

“Prima di subire il 3-2 abbiamo creato 2 o 3 presupposti per poter vincere. Sono felice della prestazione generale. Sappiamo che il Real in ripartenza è micidiale. Sul 2-2 bisognava stare più attenti nel non farli ripartire”. Lo ha detto Walter Mazzarri, con 38 di febbre, in una rapida intervista su Prime Video dopo la sconfitta del suo Napoli con il Real Madrid: “Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo eccezionale. Sono ragazzi che hanno voglia di allenarsi e stare insieme. Il cambio tra Simeone e Osimhen era già programmato. Abbiamo fatto fare un tempo a Viktor per recuperarlo contro l’Inter e le partite successive”.