Napoli, Anguissa: “Con il Braga giocheremo per vincere”

Il centrocampista del Napoli André-Frank Zambo Anguissa ha parlato in seguito alla sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid: “Sappiamo che contro il Real non possiamo sprecare queste occasioni. Siamo venuti qua per vincere contro una grande squadra. Adesso dobbiamo fare tutto per vincere in casa con il Braga. Giocheremo per vincere“. Il pensiero dei partenopei e dell’autore del momentaneo 2-2 è dunque già proiettato all’ultima gara del girone, che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di finale. Il camerunense ha infine concluso: “C’è una squadra che gioca insieme e per la squadra. Ora si vede che la squadra gioca tutti per uno e uno per tutti. c’è un allenatore che sta dando tutto per la squadra e si vede“.