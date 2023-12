Real Madrid, altra tegola: Mendy si ferma per 2-3 settimane

Il Real Madrid sta affrontando un periodo di totale emergenza infortuni, che riguarderà anche Ferland Mendy. Il terzino francese, fin qui utilizatissimo da parte di Carlo Ancelotti, dovrà rimanere ai box per un periodo di poco meno di un mese per una lesione all’adduttore.

L’esterno si è infortunato nel corso della gara vinta col Villarreal: lieve lesione all’adduttore destro e stop di 15-20 giorni. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione per la gara di Coppa del Re contro l’Arandina, squadra di quarta divisione, del 6 gennaio prossimo saltando le prossime due gare di Liga contro Alaves e Maiorca. Non è però da escludere che il suo rientro slitti direttamente alla Supercoppa di Spagna, in programma dal 10 al 14 gennaio in Arabia Saudita.